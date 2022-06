Pd Liguria, ecco tutti i nomi della nuova segreteria

di Redazione

Dieci donne e dieci uomini per rappresentare tutto il territorio da Levante a Ponente. Ghio:"Ripartiamo dai bisogni delle persone"

Il Pd riparte e presenta la nuova segreteria: dieci donne e dieci uomini per rappresentare tutto il territorio da Levante a Ponente.

"È una Segreteria ampia e ricca di competenze politiche e amministrative, in un perfetto equilibrio di generi e generazioni, rappresentativa di tutto il territorio della nostra Regione dall’estremo Ponente al Levante. Un Segreteria con cui si avvia un percorso nuovo e aperto alle cittadine ed ai cittadini”, premette Valentina Ghio Segretaria Regionale del Partito Democratico.

“Oggi - prosegue Ghio - è il momento dell’apertura, della presenza, della capacità di costruire proposte che dimostrino credibilità, coraggio delle decisioni, competenze e contenuti in grado di fare sentire le persone rappresentate e ridurre la distanza da politica e istituzioni. Il lavoro che ci aspetta è grande e deve doverosamente partire dall’analisi delle ragioni di una sconfitta importante, in cui la politica tutta ha dimostrato di non saper dare rappresentanza a più della metà della popolazione e come coalizione di centro sinistra di non essere riusciti a intercettare i delusi, i rassegnati, nonostante tutto l’impegno e l’energia dei nostri candidati Sindaci”. “Dobbiamo lavorare dentro e soprattutto fuori dalle sedi politiche, per restituire speranza di futuro e concreto miglioramento della vita delle persone. A partire da una sanità adeguata per tutti".

I nomi:

Valentina Ghio - Segretaria regionale, delega alla sanità.

Domenico Abbo – Infrastrutture e mobilità 61 anni Dottore Commercialista, Consigliere Provinciale Imperia.

61 anni Dottore Commercialista, Consigliere Provinciale Imperia. Margherita Asquasciati - Aree interne e Disuguaglianze 53 anni, architetto Assessora comune di Fontanigorda di cui è stata Sindaca.

53 anni, architetto Assessora comune di Fontanigorda di cui è stata Sindaca. Carola Baruzzo - Artigianato, nuovi bisogni e servizi 42 anni, si occupa per lavoro di artigianato, già Consigliera Provinciale La Spezia e assessora a Luni.

42 anni, si occupa per lavoro di artigianato, già Consigliera Provinciale La Spezia e assessora a Luni. Viola Boero - Coordinatrice della Segreteria 34 anni, assistente odontoiatra, membro dell’Assemblea Nazionale PD.

34 anni, assistente odontoiatra, membro dell’Assemblea Nazionale PD. Vittoria Canessa Cerchi - Sviluppo economico 32 anni, si occupa di comunicazione e marketing, membro segreteria PD Genova.

32 anni, si occupa di comunicazione e marketing, membro segreteria PD Genova. Gianluca Chiaramonte – Associazionismo 48 anni, consulente per la sicurezza, Segretario circolo PD San Fruttuoso Genova.

48 anni, consulente per la sicurezza, Segretario circolo PD San Fruttuoso Genova. Elio Cuneo - Coesione territoriale 63 anni, medico veterinario, Consigliere Città Metropolitana di Genova, già Sindaco di Coreglia Ligure.

63 anni, medico veterinario, Consigliere Città Metropolitana di Genova, già Sindaco di Coreglia Ligure. Elisa Di Padova - Comunicazione e transizione digitale. Progetto 0-6 territori educanti 41 anni, giornalista, Vicesindaca di Savona.

41 anni, giornalista, Vicesindaca di Savona. Daniela Fara - Scuola e saperi 66 anni, già Direttrice dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile.

66 anni, già Direttrice dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Simone Franceschi - Enti Locali 46 anni Perito elettrotecnico, Sindaco di Vobbia. Presidente ALI Liguria.

46 anni Perito elettrotecnico, Sindaco di Vobbia. Presidente ALI Liguria. Alessandra Gemelli - Politiche abitative 54 anni avvocato e consigliera Comunale di Savona.

54 anni avvocato e consigliera Comunale di Savona. Martina Giannetti - Forum tematici, diritti, generazioni 28 anni, praticante avvocata, Consigliera Comunale La Spezia.

28 anni, praticante avvocata, Consigliera Comunale La Spezia. Fabio Gilardi – PNRR, rigenerazione urbana 43 anni, Vicesindaco Vado Ligure.

43 anni, Vicesindaco Vado Ligure. Cristina Lodi – Organizzazione 52 anni, assistente sociale, Consigliera Comunale Genova.

52 anni, assistente sociale, Consigliera Comunale Genova. Luca Mastrosimone - Formazione politica e agorà democratiche. Europa 33 anni, si occupa di comunicazione politica, membro della Direzione PD La Spezia.

33 anni, si occupa di comunicazione politica, membro della Direzione PD La Spezia. Massimo Niero - Beni comuni, politiche idriche, dissesto idrogeologico 52 anni, imprenditore edile, Sindaco Cisano sul Neva.

52 anni, imprenditore edile, Sindaco Cisano sul Neva. Mario Parretta – Cultura 34 anni, insegnante, Segretario PD Sanremo.

34 anni, insegnante, Segretario PD Sanremo. Fabrizia Pecunia - Turismi e sistema dei parchi, transizione ecologica 49 anni, Commercialista Sindaca Riomaggiore,

49 anni, Commercialista Sindaca Riomaggiore, Federico Tanda – Lavoro e welfare 31 anni, collaboratore parlamentare, Segretario circolo PD Marassi Genova.

31 anni, collaboratore parlamentare, Segretario circolo PD Marassi Genova. Andrea Visentin – Innovazione, ricerca. 31 anni Professionista comunicazione d’impresa e istituzionale, Segretario circolo PD Centro Storico Genova.

Invitati permanenti

Tesoriere Andrea Casassa

Capogruppo PD Regione Liguria Luca Garibaldi

Presidente Assemblea Regionale PD Giancarlo Campora

Segretario Regionale Giovani Democratici Matteo Longo