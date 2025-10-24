Pavia incentiva la mobilità sostenibile: sconto del 10% sugli abbonamenti bus per i dipendenti comunali

Il Comune di Pavia fa un passo concreto verso la mobilità sostenibile. Grazie a una convenzione siglata con Autoguidovie, i dipendenti comunali potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’abbonamento annuale ai bus. L’accordo, firmato lo scorso 19 settembre, mira a incentivare l’uso del trasporto pubblico per gli spostamenti casa-lavoro e a promuovere una cultura della mobilità condivisa.

«Promuovere la mobilità sostenibile significa investire sulla qualità della vita e sull’ambiente», ha dichiarato Alice Moggi, vicesindaca e assessore alla Mobilità. «Con questa convenzione vogliamo dare il buon esempio e incoraggiare comportamenti virtuosi anche all’interno dell’amministrazione».

Autoguidovie ha già attivato partnership simili con l’IRCCS San Matteo, la Fondazione Mondino, la Fondazione CNAO e l’Università di Pavia, tutte realtà che hanno scelto di agevolare il personale nei costi di trasporto.

L’azienda di trasporto pubblico, rappresentata dalla direttrice marketing Silvia Granata, sottolinea come queste collaborazioni «rendano la mobilità più accessibile e diffondano una nuova cultura degli spostamenti sostenibili». Autoguidovie sta inoltre lavorando a formule più flessibili, anche su base mensile, e a iniziative di cashback e sconti speciali attraverso la community “Bus Lovers”, nata nel 2025 per premiare gli abbonati.

Con questo accordo, Pavia si conferma tra le città italiane più attive nel promuovere un modello di mobilità collettiva ed ecologica, in cui pubblico e privato collaborano per ridurre costi e impatto ambientale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.