Paura alla Sanremo femminile: cinque costole rotte e frattura alla scapola per Debora Silvestri, si era temuto il peggio

Debora Silvestri sta meglio, una notizia che porta sollievo dopo il drammatico incidente occorso sabato pomeriggio durante la discesa dalla Cipressa alla Sanremo femminile. La ciclista della Laboral Tukxa è caduta letteralmente oltre il parapetto, precipitando cinque metri più in basso e sbattendo violentemente sull’asfalto, rimanendo immobile per diversi istanti. L’incidente, che poteva avere conseguenze tragiche, si è risolto con fratture multiple ma senza traumi permanenti: "Sicuramente poteva andarmi peggio…", ha dichiarato la 27enne veneta.

Il volo dalla Cipressa, uno dei tratti chiave della Classicissima di Primavera, ha spaventato spettatori e compagne di gara, che hanno temuto per la sua vita. Lo staff medico è intervenuto immediatamente, trasportandola in ospedale, mentre la Laboral ha rassicurato tutti sottolineando che "E' sempre stata cosciente".

Nelle ore successive, Debora Silvestri ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni: "Grazie per i tantissimi messaggi ricevuti… Sto abbastanza bene, 5 costole e una micro frattura alla scapola… sicuramente poteva andare peggio. Ora un po' di recupero ma tranquilli, ritornerò".

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