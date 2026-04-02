Pasqua in Liguria, Raimondo (Federalberghi): "Prenotazioni sopra il 70%, il trend è incoraggiante"

Prenotazioni in crescita e segnali incoraggianti

Stiamo per entrare nel periodo della vacanze di Pasqua e il turismo diventa protagonista in Liguria. "Le aspettative per il periodo pasquale sono positive. Sebbene i dati ufficiali arriveranno solo dopo le festività, le prime indicazioni parlano chiaro: le prenotazioni superano il 70%, una soglia significativa per il comparto turistico. È un risultato importante, soprattutto considerando il contesto economico e sociale attuale", sottolinea Fabio Raimondo, presidente Nazionale dei Giovani Albergatori di Federalberghi. La Liguria continua ad attrarre sia il mercato italiano sia quello internazionale, con un incremento delle presenze straniere atteso proprio a partire da Pasqua e nelle settimane successive.

I mercati di riferimento e le mete più richieste

Tra i turisti stranieri, si confermano protagonisti i visitatori provenienti da Germania, Austria e Svizzera, affiancati da un crescente interesse da parte del Nord Europa. Le località di fascia più alta continuano inoltre ad attirare flussi da mercati più lontani, nonostante le incertezze legate allo scenario geopolitico.

Sul fronte delle destinazioni, restano centrali i grandi classici del turismo ligure: il Tigullio con Rapallo e Portofino, la città di Genova — sempre più apprezzata per la sua offerta culturale — e le aree della provincia di Savona, particolarmente amate dal turismo interno. Non mancano poi mete come La Spezia, Sanremo e Ventimiglia, capaci di intercettare diversi segmenti di visitatori.

Soggiorni brevi ma strategici

Per il ponte pasquale, la durata media del soggiorno si attesta intorno ai tre giorni, in linea con il trend nazionale. Un dato che riflette una tendenza consolidata: viaggi brevi ma frequenti, spesso influenzati dalle condizioni meteo.

Prenotazioni tra anticipo e last minute

La Pasqua 2026 si distingue per una dinamica particolare: a una buona partenza con prenotazioni anticipate ha fatto seguito una fase di rallentamento, dovuta anche all’incertezza generale. Negli ultimi giorni, tuttavia, si è registrata una ripresa significativa delle prenotazioni last minute, fortemente legate alle previsioni meteo favorevoli.

Le criticità: infrastrutture e incertezze

Non mancano però le difficoltà. Tra i temi più rilevanti emergono le criticità legate alle infrastrutture: traffico, cantieri e collegamenti rappresentano ancora un ostacolo per lo sviluppo turistico. A questo si aggiunge l’incertezza che coinvolge il comparto balneare, con possibili ripercussioni sull’intero sistema.

Uno sguardo all’estate

Le prospettive per la stagione estiva sono prudentemente positive. Il mercato italiano tiene, mentre si attendono segnali più concreti da quello extraeuropeo, ancora condizionato dal contesto internazionale.

Identità e sostenibilità del turismo

In un’epoca in cui molte destinazioni europee affrontano il rischio di perdere la propria identità a causa dell’overtourism, la Liguria sembra voler seguire una strada diversa. “La nostra identità è ben radicata — spiega Raimondo — ma dobbiamo continuare a lavorare per trovare un equilibrio tra le esigenze dei turisti e quelle dei residenti”.

Tra le strategie emergenti, la trasformazione delle strutture ricettive in spazi aperti anche alla comunità locale, con ristoranti, aree coworking e luoghi di aggregazione.

Formazione e futuro

Fondamentale anche l’investimento nelle nuove generazioni. Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori ha recentemente promosso a Genova un tavolo nazionale dedicato alla formazione e al rapporto tra scuola e lavoro nel turismo. “Dobbiamo migliorare non solo i servizi, ma anche la qualità del lavoro”, evidenzia Raimondo.

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