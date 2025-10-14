Parto d’emergenza a bordo: nave diretta a Genova dirottata a Livorno nella notte

Viaggio interrotto e corsa contro il tempo nella notte per una nave passeggeri proveniente da Tunisi e diretta a Genova, costretta a cambiare rotta per un parto d’emergenza a bordo. Intorno alle 3:30 del mattino, la nave Ro/Ro Leevsten ha chiesto assistenza medica urgente per una passeggera incinta, in preda alle doglie nel bel mezzo della navigazione.

A coordinare l’intervento è stata la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Nord Ovest, che ha immediatamente attivato l’automedica di Livorno e un’ambulanza della Svs Pubblica Assistenza. A bordo del mezzo di soccorso l’infermiera Anna Lisi e la dottoressa Denise Damiano, che sono salite sulla nave una volta attraccata nel porto di Livorno.

La donna, incinta di circa 36 settimane, aveva appena rotto le acque. Il parto, reso ancora più complicato dalla presentazione podalica della bambina, è stato gestito direttamente dal personale del 118, in condizioni logistiche non semplici.

Una volta che mamma e neonata sono state stabilizzate a bordo, è scattata la delicata operazione di sbarco, avvenuta con il supporto dei Vigili del Fuoco. Entrambe, in buone condizioni, sono poi state trasferite al reparto di ostetricia dell’ospedale di Livorno, dove hanno ricevuto ulteriori cure.

Un episodio che conferma, ancora una volta, l’efficienza della macchina dei soccorsi in situazioni critiche e imprevedibili.

