Parte dal Boem Festival il tour di Amiu per incentivare la raccolta dei rifiuti elettronici

Prende il via da Bogliasco, in occasione del Boem Festival, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Amiu Genova insieme al Centro di coordinamento Raee per incentivare una corretta raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’iniziativa debutterà ufficialmente venerdì 27 giugno, dalle 13 alle 19, con la presenza di un mezzo brandizzato, simbolo itinerante della campagna, e una speciale sorpresa per chi porterà almeno tre piccoli dispositivi da smaltire.

Campagna itinerante – Il progetto, intitolato “Rifiuti? Noi vediamo altro”, coinvolgerà anche i comuni di Avegno, Sori, Recco, Uscio, Pieve Ligure e Bargagli. In ciascuna tappa sarà possibile consegnare apparecchi elettronici non funzionanti e ricevere in cambio un gadget pensato per essere utile, sostenibile e capace di veicolare il messaggio anche nella vita quotidiana.

Materiali informativi – Oltre alla distribuzione di gadget, saranno affissi manifesti e consegnati pieghevoli per aiutare i cittadini a identificare correttamente i Raee, spesso trascurati ma potenzialmente ricchi di risorse preziose come oro, rame, argento e palladio. L’obiettivo è stimolare una maggiore consapevolezza sul valore nascosto dei dispositivi elettronici dismessi.

Valore ambientale – Ogni rifiuto elettronico, anche se guasto, rappresenta una risorsa da recuperare. Riciclare correttamente questi materiali consente di ridurre lo spreco di risorse naturali e limitare l’impatto ambientale. La campagna mira a promuovere una nuova visione del rifiuto, da non considerare più un problema ma un’opportunità per un’economia più circolare.

Comunicazione visiva – A catturare l’attenzione sarà il mezzo personalizzato che accompagnerà l’iniziativa, presente fisicamente agli eventi e facilmente riconoscibile grazie alla livrea studiata per comunicare con immediatezza il senso della campagna.

Obiettivo educativo – “Rifiuti? Noi vediamo altro” è un invito a cambiare prospettiva: ogni piccolo gesto, come la consegna di un Raee, può diventare un contributo concreto alla tutela dell’ambiente. Un approccio semplice ma diretto, pensato per coinvolgere attivamente i cittadini del territorio.

