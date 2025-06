“Parole antiche per pensieri nuovi”: l’archeologo Marco Ramazzotti inaugura la rassegna a Palazzo Reale

Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 20.30, prende il via la terza edizione della rassegna “Parole antiche per pensieri nuovi” nel prestigioso Salone da Ballo del Palazzo Reale di Genova (via Balbi 10). A inaugurare il ciclo di incontri sarà Marco Ramazzotti, uno dei massimi esperti di archeologia dell’Asia Occidentale e del Mediterraneo orientale antico, con una lectio magistralis dal titolo:

“Dita rosate ai confini dell’Eurasia. Popoli del mare e Fenici sulle sponde del Mediterraneo orientale”.

Un altro sguardo sul Mediterraneo - Ideata da Sergio Maifredi, la rassegna invita il pubblico a guardare il Mediterraneo da una prospettiva inedita: non più solo da Occidente verso Oriente, ma partendo dalla sponda orientale, quella in cui affondano le radici della nostra civiltà. Una visione che intende ribaltare la narrazione dominante per cogliere il Mediterraneo come un ponte culturale e non come confine.

La lectio di Marco Ramazzotti - Professore all’Università La Sapienza di Roma, Ramazzotti porterà il pubblico in un affascinante viaggio tra archeologie, arti e paesaggi del Mediterraneo orientale e dell’Asia occidentale, soffermandosi in particolare sui Fenici, popolo del mare capace di adattarsi e prosperare in contatto con civiltà che, alla fine dell’Età del Bronzo, si diffusero tra l’Oceano Indiano e la Siria-Palestina.

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il suo ultimo saggio, “Archeologia, arte e paesaggio tra Asia Occidentale e Mediterraneo Orientale” (Mondadori), che esplora oltre due millenni di storia e cultura, dal 4.500 al 323 a.C., anno della morte di Alessandro Magno. Il testo si basa su fonti materiali, figurative ed epigrafiche, intrecciate all’osservazione diretta dei paesaggi e delle vestigia degli antichi insediamenti. I

Una rassegna tra storia, pensiero e bellezza - “Parole antiche per pensieri nuovi” è una produzione dei Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale Musei Nazionali Liguria e del Teatro Pubblico Ligure, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Liguria, e con il contributo della Fondazione De Mari. La rassegna è vincitrice del Bando del Ministero della Cultura per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo nei luoghi della cultura. Il programma proseguirà fino al 19 settembre con altri quattro appuntamenti.

Chi è Marco Ramazzotti - Insegnante alla Sapienza Università di Roma Archeologia e Storia dell’Arte dell’Asia Occidentale e del Mediterraneo Orientale Antichi, presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità. Dirige il Laboratorio di Archeologia Analitica e Sistemi Artificiali Adattivi, l’Atlante del Vicino Oriente antico, la Missione Archeologica della Sapienza nella Penisola Arabica e nel Golfo, e presiede il Corso di Studi in Scienze del Turismo Sostenibile presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

