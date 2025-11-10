Parco Dune di Prà: a Palmaro la cerniera verde è ancora un miraggio
di Anna Li Vigni
Tra attese, ritardi e prospettive di riqualificazione per il quartiere
Un confronto sul futuro del progetto del Parco Dune di Prà, tra attese, ritardi e prospettive di riqualificazione per il quartiere di Palmaro.
In studio Matteo Frulio, presidente del Municipio VII Ponente.
In collegamento Anna Li Vigni con Roberto Di Somma, presidente del Comitato di Palmaro, Manuela Monaco e Cristina Brenta, vicepresidente del comitato.
