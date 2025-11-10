Attualità

Parco Dune di Prà: a Palmaro la cerniera verde è ancora un miraggio

di Anna Li Vigni

Tra attese, ritardi e prospettive di riqualificazione per il quartiere

Facileisolare.it

Un confronto sul futuro del progetto del Parco Dune di Prà, tra attese, ritardi e prospettive di riqualificazione per il quartiere di Palmaro.

In studio Matteo Frulio, presidente del Municipio VII Ponente.

In collegamento Anna Li Vigni con Roberto Di Somma, presidente del Comitato di Palmaro, Manuela Monaco e Cristina Brenta, vicepresidente del comitato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: