Parcheggi e centro città, tensione tra istituzioni e imprese: il punto a Telenord

Telenord affronta il crescente malcontento tra le associazioni di categoria e l’amministrazione cittadina riguardo alle politiche per la mobilità e la sosta nel centro urbano. Dopo un confronto particolarmente acceso, Confcommercio e Confesercenti hanno deciso di abbandonare la Commissione sui parcheggi, denunciando la scarsa attenzione verso le esigenze dei commercianti.

In studio con Katia Gangale il presidente di Confesercenti, Massimiliano Spigno. In collegamento Carlotta Nicoletti con Giuseppe Angelillo, titolare dello storico negozio Angelillo.

Un confronto diretto per analizzare le cause della rottura e le possibili soluzioni per rilanciare il commercio nel cuore della città.

