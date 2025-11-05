“Papà ha bruciato i biscotti”, un film sulle emozioni della paternità al cinema della Consolazione

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria organizza per questa sera, alle ore 21, al Cinema della Consolazione in via della Consolazione, la proiezione gratuita del film “Papà ha bruciato i biscotti” (2024), un’occasione per riflettere su emozioni, identità e salute psicologica familiare. L’invito dell’Ordine è chiaro: comprendere, non giudicare.





Il film racconta la storia di un uomo di 35 anni che, diventato padre, si trova a vivere una crisi inattesa. Sente di non avere vie d’uscita e decide di affrontare la situazione creando un video diario personale, come forma di auto-terapia. Nel corso del percorso, coinvolge altri genitori, medici e accademici per esplorare le complessità emotive legate alla nascita di un figlio, scoprendo che il 10% dei neo papà attraversa esperienze simili.





Alla serata parteciperanno l’autore Jeffrey Zani e il prof. Franco Baldoni, psicoterapeuta e docente dell’Università di Bologna, per un confronto diretto con il pubblico.





La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al seguente link : https://ordinepsicologi-liguria.it/sondaggi/index.php/865747?lang=it

.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.