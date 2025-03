Papa Francesco, sciolta la prognosi: "Continua a migliorare, ma resta in ospedale"

Sciolta la prognosi per papa Francesco. Le condizioni di salute di Jorge Mario Bergoglio, 88 anni, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale, "restano stabili. I progressi osservati nei giorni scorsi sono stati ulteriormente consolidati, come evidenziato sia dagli esami del sangue che dal riscontro clinico, oltre alla positiva risposta alla terapia farmacologica. Per questi motivi, i medici hanno deciso oggi di sciogliere la prognosi.” Questo è quanto emerge dal nuovo bollettino medico sulla salute del Santo Padre.

I medici dei Gemelli precisano che, a causa della complessità del quadro clinico e dell’infezione, “sarà necessario proseguire, per alcuni giorni ancora, con la terapia farmacologica in ambiente ospedaliero”. La sala stampa della Santa Sede ha inoltre comunicato che Papa Francesco, dopo aver riposato tranquillo durante la notte, “ha ripreso le terapie, inclusa la fisioterapia respiratoria e motoria”.Nel corso della mattinata, il Papa ha partecipato agli esercizi spirituali tramite collegamento con l'aula Paolo VI, ha ricevuto l'Eucarestia e si è recato nella cappella del suo appartamento privato per pregare. Nel pomeriggio, si è di nuovo unito agli esercizi spirituali della Curia tramite video. Durante la giornata ha alternato momenti di preghiera a periodi di riposo.

Cautela - Il fatto che i medici abbiano sciolto la prognosi significa che non è più in imminente pericolo di vita a causa dell'infezione per la quale è stato ricoverato. Ma il quadro resta complesso e permangono altri pericoli, anche a causa dell'età, e per questo deve restare in ospedale, per cure in un ambiente protetto. Lo si apprende da fonti vaticane, che riferiscono di segni positivi ma con prudenza. Dal Vaticano si spiega che il discorso della prognosi "non è tanto una questione di giorni" ma la decisione di scioglierla è legata alla "stabilità del quadro". Dipenderà poi dall'evolvere della situazione. "Non è detto che non possano insorgere altri pericoli", spiegano le fonti alla luce del fatto che Bergoglio è un uomo di 88 anni con le sue fragilità.

