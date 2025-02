Papa Francesco ricoverato al Gemelli per bronchite, preoccupazione per le sue condizioni

Papa Francesco è stato ricoverato oggi al Policlinico Gemelli per proseguire le cure relative a una bronchite che lo ha costretto a rimanere a riposo nelle ultime settimane. La Santa Sede conferma che il ricovero non è avvenuto in emergenza, ma per garantire un ambiente di cura più sicuro e un monitoraggio costante delle sue condizioni.

Salute fragile - Dal 5 febbraio, il Papa aveva iniziato a manifestare i primi sintomi di una bronchite, accompagnati da un "forte raffreddore" che lo aveva costretto a ridurre i suoi impegni pubblici. Sebbene Bergoglio abbia continuato a presiedere alcune cerimonie, come la messa per il giubileo delle forze armate il 9 febbraio, la sua condizione ha mostrato segnali di peggioramento. Durante l’omelia di quella giornata, infatti, il Papa ha dovuto interrompersi, affidando la lettura dell’omelia a un collaboratore, per via delle difficoltà respiratorie.

Difficoltà respiratorie - Lunedì scorso, il Pontefice ha confessato a un ospite: "Sono malato, ho la bronchite, non posso uscire." Nonostante i problemi di salute, il Papa ha cercato di mantenere i suoi impegni, continuando a ricevere visitatori e a partecipare a udienze generali. Tuttavia, il 12 febbraio, durante l'udienza generale, Francesco ha delegato la lettura della catechesi a un sacerdote, confermando che la bronchite non gli consentiva di farlo autonomamente: “Spero che la prossima volta possa farlo", ha aggiunto con tono speranzoso.

Il ricovero odierno - Oggi, al termine delle udienze di routine, Papa Francesco si è recato al Policlinico Gemelli per proseguire le cure in un ambiente protetto. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa Vaticana, il ricovero non è stato un intervento urgente, ma una scelta prudente per monitorare costantemente le sue condizioni. Il Papa ha già ricevuto diverse visite, tra cui quella del primo ministro slovacco, Robert Fico, ma ora dovrà riposarsi e permettere ai medici di seguirlo da vicino.

Incertezze sui prossimi impegni - Le condizioni di Francesco sono da monitorare nei prossimi giorni. In particolare, appare improbabile che il Papa possa partecipare al giubileo degli artisti previsto per lunedì 19 febbraio, come annunciato in precedenza. La Santa Sede non ha specificato una data di dimissione, lasciando intendere che il ricovero potrebbe durare più a lungo.

