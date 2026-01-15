Papa Francesco ai familiari delle vittime di Crans-Montana: “Dio non vi abbandona, prego per voi”

“Sono molto commosso e sconvolto nell'incontrarvi, care famiglie, in questo momento di grande dolore e sofferenza – afferma il Papa –. Una delle persone a voi più care, più amate, ha perso la vita in una catastrofe di estrema violenza, oppure si trova ricoverata in ospedale per un lungo periodo, con il corpo sfigurato dalle conseguenze di un terribile incendio che ha colpito l'immaginario di tutto il mondo”.

Nel suo intervento, il Papa ha assicurato la vicinanza di Dio alle persone colpite dal lutto e dalla malattia, richiamando le sofferenze di Gesù e invitando a trovare conforto nella fede. Ha infine garantito la sua preghiera personale e quella della Chiesa per le vittime e i loro familiari.

"Cosa dire in una circostanza simile? Quale senso dare a tali eventi? Dove trovare una consolazione all'altezza di ciò che provate, un conforto che non sia costituito da parole vane e superficiali, ma che tocchi nel profondo e ravvivi la speranza?". Queste le parole del Papa quando ha ricevuto i familiari delle vittime di Crans-Montana.

