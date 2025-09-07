Papa Bergoglio 'Alpino ad Honorem', svelata la targa commemorativa a Ventimiglia

Una targa commemorativa in onore di papa Bergoglio “Alpino ad honorem” è stata svelata oggi a Ventimiglia, alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola. La cerimonia si è svolta in occasione del 27° raduno alpino intemelio, che si è tenuto nel parco verde di Sant’Antunin in frazione Trucco.

“La targa a papa Bergoglio unisce la testimonianza religiosa e quella civica - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola-. Questa giornata è un esempio concreto di comunità e di identità condivisa, elementi fondamentali per la nostra regione. In ogni parte della Liguria, gli alpini rappresentano un punto di riferimento insostituibile per il volontariato, la memoria storica e l’educazione civica. Il loro esempio va sostenuto e valorizzato, perché costituisce una delle radici più autentiche della nostra comunità. Ringrazio il presidente Tommaso Spanò, il capogruppo onorario Dario Canavese e tutti gli alpini di Ventimiglia per l’invito e per la lodevole iniziativa”.

La giornata ha avuto inizio con la cerimonia dell’alzabandiera e il tributo ai caduti, seguiti dalla celebrazione della santa messa, officiata da don Ferruccio Michelotto. Il raduno si è concluso con il tradizionale rancio alpino, accompagnato dalle note della banda musicale “Città di Ventimiglia”.

Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

