Paola Bordilli: “Un altro weekend di spettacolo a Genova”

È un fine settimana denso di appuntamenti quello che vivrà Genova, tra spettacoli in lingua genovese, concerti bandistici e momenti di aggregazione nei luoghi simbolo della città e delle sue delegazioni. Un’occasione per celebrare non solo la cultura locale, ma anche il lavoro portato avanti dall’amministrazione, come spiega l’assessore comunale alle Tradizioni Paola Bordilli: “Un altro weekend di spettacolo, di musica, di eventi che popolano la città”.

Teatro – Tra gli eventi principali, lo spettacolo in genovese in scena sabato pomeriggio alle 17.30 di fronte al Teatro Carlo Felice. La rappresentazione sarà replicata anche domenica al Teatro Govi di Bolzaneto. “È un modo per valorizzare la nostra lingua genovese e farlo anche considerando proprio questi luoghi legati con la nostra cultura, sia nel nostro centro città che nelle delegazioni”, ha dichiarato Bordilli.

Bande – Grande spazio anche alla tradizione musicale con le bande cittadine. Sabato sera, nella Basilica di San Siro, è in programma un concerto della banda di Bolzaneto, mentre domenica si terrà una manifestazione corale che vedrà sfilare cinque cortei musicali fino a piazza San Lorenzo. “Siamo una città che ha dieci bande musicali”, ha ricordato l’assessore. “Domani sarà una grande festa delle nostre bande nel centro città, per un momento di festa, gioia, musica, soprattutto musica d’insieme”.

Ruolo civico – Non solo folklore: le bande, secondo Bordilli, svolgono anche una funzione continua e concreta nei quartieri. “Fanno musica nei momenti legati con la festa, ma hanno anche un ruolo sociale e culturale quotidiano nei nostri quartieri”.

Mandato – L’ondata di eventi coincide con la chiusura della consigliatura. “Siamo proprio alla fine del mandato, non ci sono praticamente più occasioni in questa consigliatura per fare cose”, osserva Bordilli, che traccia un bilancio positivo del lavoro svolto in questi anni: “Abbiamo lavorato moltissimo, io faccio parte della Giunta da otto anni e negli ultimi mesi con il sindaco Picciocchi abbiamo macinato tanto”.

Commercio – Tra i provvedimenti recenti, la definizione di nuove regole per il commercio nei centri storici, la revisione delle modalità di apertura di nuove attività e la riduzione del 40% della tariffa per l’occupazione del suolo pubblico. “Abbiamo fatto importanti provvedimenti che hanno dato una tutela forte per il commercio locale”, ha detto Bordilli, citando in particolare “il piano commerciale, le intese commerciali e la rivoluzione sul tema dei dehors”.

Lingua genovese – Significativi passi avanti anche nella promozione della lingua locale. “Con il nostro sindaco Picciocchi abbiamo firmato un protocollo che ci ha visti lavorare per far sì che questi primi mesi del 2025 vedessero tanti momenti strutturali e non più spot sulla lingua genovese”, ha sottolineato Bordilli. Il lavoro, secondo quanto annunciato, continuerà negli anni con un programma continuativo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.