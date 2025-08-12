Pallanuoto, Pro Recco in tour negli Stati Uniti: grandi sfide tra New York e Princeton

Il club più titolato nella storia della pallanuoto sbarca in America: la Pro Recco campione d’Italia sarà infatti protagonista di un tour negli Stati Uniti tra fine agosto e inizio settembre. A New York e Princeton affronterà FTC-Telekom, UCLA e Princeton University in incontri di alto livello, unendo preparazione atletica, promozione sportiva e contatto diretto con i tifosi americani.

Obiettivi e programma – Il Pro Recco 2025 World Tour si svolgerà dal 28 agosto all’8 settembre, con quattro partite ufficiali di pre-campionato. L’allenatore Sandro Sukno ha spiegato che “la pallanuoto sta crescendo rapidamente negli Stati Uniti, con un aumento del 25% della partecipazione scolastica”, sottolineando l’importanza di creare occasioni per avvicinare i giovani atleti americani alla pallanuoto d’élite.

Sfide in calendario – Il programma prevede due gare contro FTC-Telekom, campione d’Europa in carica, e due sfide con potenze NCAA come UCLA e Princeton University. Le partite di New York si giocheranno ad Asphalt Green il 3 e 4 settembre, con diretta streaming mondiale su Overnght, piattaforma di riferimento per la pallanuoto in oltre 57 Paesi.

Campioni in vasca – La Pro Recco porterà negli USA giocatori di livello mondiale: il capitano azzurro Francesco Di Fulvio, lo spagnolo Álvaro Granados, il leader di Team USA Max Irving, il croato Rino Burić, il genovese due volte argento mondiale Andrea Fondelli e il giovane Francesco Condemi. FTC-Telekom risponderà con stelle come Dušan Mandić, Márton Vámos e Stylianos Argyropoulos.

Eventi speciali a New York – La sfida del 4 settembre includerà anche momenti interattivi per il pubblico, tra cui la possibilità di calciare un rigore a uno dei portieri. Previsti spettacoli, merchandising, aree a bordo vasca e incontri con i giocatori. Il 3 settembre, sempre ad Asphalt Green, si terrà un doppio match internazionale-universitario con Pro Recco e FTC opposti a UCLA e Princeton.

Clinic a Princeton – Il 31 agosto la piscina Denunzio ospiterà un clinic tecnico per ragazzi e ragazze tra 11 e 18 anni, oltre che per allenatori. Le sessioni saranno guidate da Sukno e dai campioni della squadra, con gadget ufficiali in omaggio. Le partite a Princeton si svolgeranno il 6 e 7 settembre, con sfide contro Princeton e FTC-Telekom.

La visione – Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco, ha dichiarato: “Ispirare i giovani è importante quanto vincere. Questo tour rafforza il legame con il movimento americano e porta la pallanuoto in nuovi mercati”. Ha ricordato i precedenti viaggi negli USA e l’arrivo di Max Irving, “un atleta in grado di avere un impatto dentro e fuori dall’acqua”.

