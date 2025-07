Pallanuoto, Pro Recco: Andrea Mladossich il nuovo rinforzo

Andrea Mladossich è un nuovo giocatore della Pro Recco. Attaccante, nato il 3 Maggio 2002, arriva dal Trieste, società in cui è cresciuto. Già nel giro della Nazionale, ha segnato 48 gol nell’ultima serie A1 tra stagione regolare e play off. Con la Pro Recco ha firmato un contratto triennale.

“Si realizza un sogno, un obiettivo, sarà la mia prima esperienza lontano da casa e quindi non si poteva chiedere di meglio. Ho una voglia esagerata di iniziare questo percorso e allo stesso tempo sento una grande responsabilità per questa avventura che comincerà a fine agosto”.

Ormai prossimo alla laurea in Igiene Dentale all’Università di Trieste, Mladossich (foto gentilmente concessa da Pallanuoto Trieste) sa bene che cosa lo aspetterà a Recco: “Sicuramente dovrò adattarmi all’alta intensità giornaliera che viene richiesta, poi sono altrettanto consapevole di dover migliorare sotto tutti gli aspetti del gioco. A Recco punto a crescere a livello umano, a prendere tutto quello che si può da compagni che sono il meglio sulla piazza. Avrò l’occasione di allenarmi tutti i giorni con Di Fulvio che è sempre stato il mio idolo, un punto di riferimento, ma anche con Condemi ci conosciamo da tanto, siamo amici e sono sicuro che potremo creare una bella coppia da quel lato del campo. Di mister Sukno mi hanno parlato tutti bene, è preparato, molto equilibrato e punta soprattutto sul creare il gruppo ancora prima degli aspetti tecnico-tattici. Anche lui era uno dei miei idoli da ragazzino e quindi non vedo l’ora di mettermi a sua disposizione”.

Chiamato nel gruppo allargato del Settebello per la preparazione ai Mondiali, l’attaccante triestino ha dovuto lasciare il ritiro in anticipo a causa di una costola rotta. Quando pensa a chi lo ha influenzato più di tutti in questo percorso sportivo che da agosto vivrà il suo punto più alto, Mladossich non ha dubbi: “I miei genitori, anche mio padre Mauro ha giocato a pallanuoto e non so se adesso è più orgoglioso per questo trasferimento a Recco o triste perché me ne vado da casa”.

