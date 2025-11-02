Pallanuoto donne, Rapallo vince a Trieste e vola in testa. Al Bogliasco il derby con la Locatelli

La sesta giornata di Serie A1 femminile di pallanuoto sorride alle squadre liguri. Il Rapallo Pallanuoto si impone 16-9 sulla Pallanuoto Trieste e conquista la vetta solitaria della classifica con 14 punti, mentre l’AGN Energia Bogliasco 1951 festeggia la seconda vittoria stagionale superando nel derby la Locatelli Genova per 13-8.

Qui Rapallo – La squadra di Antonucci conferma la propria solidità e concretezza, trovando continuità dopo un inizio di stagione già molto positivo. Le gialloblù, sostenute dal pubblico del Poggiolino, piegano la resistenza di Trieste con un secondo tempo di altissimo livello. Trascinate da una Santapaola in versione saracinesca e da una Giustini ispirata – cinque le reti personali – il Rapallo chiude la gara con autorevolezza.

La partita – Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 2-3 per le friulane, le liguri trovano ritmo e precisione. Willemsen e Giustini ribaltano il punteggio, Bakoc allunga e Vukovic fissa l’8-6 all’intervallo lungo. Nella ripresa il dominio è totale: Santapaola para un rigore e ispira la ripartenza del +3 firmato Galardi. Bakoc e Giustini ampliano il divario fino al 13-6, prima della spettacolare rovesciata della croata che vale il 16-8. Il gol finale di Trieste serve solo a fissare il punteggio sul 16-9.

Le protagoniste – Determinante la prestazione di Santapaola, capace di neutralizzare due rigori e più di una decina di conclusioni ravvicinate. «Abbiamo dimostrato grinta e unità, ma la stagione è appena iniziata», ha dichiarato il portiere gialloblù. «Ogni partita sarà decisiva e dovremo continuare a giocare insieme, come una vera squadra».

L'entusiasmo – Soddisfatto anche il tecnico Antonucci: «La partenza è stata complicata, ma era prevedibile contro una squadra di valore. Abbiamo impiegato due tempi per inquadrare il nostro gioco, poi le ragazze sono state bravissime a sciogliersi e a prendere il controllo del match». L’allenatore ha sottolineato anche l’entusiasmo del pubblico e la presenza delle giovani del settore giovanile in tribuna, segnale della crescita complessiva del movimento.

Qui Bogliasco – A pochi chilometri di distanza, al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine, il Bogliasco 1951 di Mario Sinatra festeggia nel derby ligure. Il 13-8 finale sulla Locatelli Genova vale il quinto posto in classifica, a pari merito con Cosenza e Padova. Le biancazzurre partono fortissimo: un primo parziale di 6-0, con doppiette di Hardy e Santoro e reti di Howarth e Banchi, indirizza subito la sfida. Nei tempi centrali la Locatelli prova a reagire, accorciando fino al 10-7, ma nell’ultimo quarto Howarth, Paganuzzi e Bianco chiudono definitivamente i conti.

La classifica – Rapallo si gode il primato solitario e un momento di forma brillante, Bogliasco consolida la propria posizione e trova certezze in vista del prosieguo del campionato. Per la Locatelli un nuovo stop, in un campionato fin qui poco fortunato.

