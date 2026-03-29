Pallanuoto, A2: Bogliasco piega Torino nello scontro playoff, vittoria di carattere e quarto posto consolidato

Grande prova di forza per l’AGN Energia Bogliasco 1951, che nel diciottesimo turno di Serie A2 supera 16-13 la Torino '81 in uno scontro diretto decisivo in ottica playoff. Una gara intensa ed equilibrata, risolta solo nel finale grazie alla maggiore lucidità dei padroni di casa.

Nonostante le assenze pesanti del capitano Boero e di Sasha Sadovyy, la squadra guidata da Gimmi Guidaldi ha saputo reagire con carattere, restando sempre agganciata al match e trovando negli ultimi minuti lo sprint decisivo per conquistare tre punti fondamentali.

Protagonista assoluto Alessandro Canepa, autore di sei reti che hanno trascinato i liguri nei momenti più delicati. Determinanti anche i gol nel finale di Luca Pagliarini, Tommaso Oliveri, Alessandro Bottaro e Timothy Biallo, che hanno messo al sicuro il risultato.

“Non era una partita facile, anche per il momento che stavamo vivendo dopo la sconfitta con Piacenza – ha spiegato Guidaldi – ma i ragazzi sono stati bravi a restare concentrati e a reagire alle difficoltà. Quando giochiamo compatti possiamo fare grandi cose”.

A quattro giornate dalla fine della regular season, il Bogliasco resta saldamente al quarto posto, accorciando le distanze proprio dal Torino, terzo in classifica. Ora per i biancazzurri arriva una pausa: il ritorno in vasca è fissato per il 18 aprile, quando a Punta Sant’Anna arriverà l’Arenzano.

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