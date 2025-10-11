Pallanuoto, A1 femminile: Rapallo batte ai rigori le campionesse in carica dell'Ekipe Orizzonte Catania
di R.S.
Il tecnico Luca Antonucci elogia la prestazione: "Ottima partita, ma dobbiamo imparare a chiuderla prima"
Impresa del Rapallo Pallanuoto, che supera ai rigori le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania dopo un emozionante 8-8 nei tempi regolamentari. Decisivo il 4 su 4 ai tiri dal dischetto, davanti a 600 spettatori entusiasti nella piscina del Poggiolino.
Partenza sprint per le gialloblù, avanti 4-1 grazie a una difesa granitica e a una strepitosa Santapaola in porta. L’Orizzonte rientra in partita ma Rapallo resta sempre in controllo, chiudendo il terzo tempo sul 7-6. Nell’ultimo parziale, Giustini è protagonista con una parata sulla linea e il gol dell’8-6. Catania rimonta e pareggia a 50 secondi dalla fine, portando il match ai rigori.
Nella lotteria finale, Rapallo è implacabile: quattro tiri a segno e vittoria per 12-10.
Le voci del match - Il tecnico Luca Antonucci elogia la prestazione: «Ottima partita, ma dobbiamo imparare a chiuderla prima. Il nuovo format? Giusto adeguarsi agli standard internazionali».
Sofia Giustini sottolinea la forza del gruppo: «In così poco tempo abbiamo costruito una squadra unita. Vincere qui, dove sono cresciuta, è stato speciale».
Ora il Rapallo si prepara alla difficile trasferta di Cosenza, con entusiasmo e consapevolezza in più.
