Pallanuoto, A1 femminile: Rapallo batte ai rigori le campionesse in carica dell'Ekipe Orizzonte Catania

Impresa del Rapallo Pallanuoto, che supera ai rigori le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania dopo un emozionante 8-8 nei tempi regolamentari. Decisivo il 4 su 4 ai tiri dal dischetto, davanti a 600 spettatori entusiasti nella piscina del Poggiolino.

Partenza sprint per le gialloblù, avanti 4-1 grazie a una difesa granitica e a una strepitosa Santapaola in porta. L’Orizzonte rientra in partita ma Rapallo resta sempre in controllo, chiudendo il terzo tempo sul 7-6. Nell’ultimo parziale, Giustini è protagonista con una parata sulla linea e il gol dell’8-6. Catania rimonta e pareggia a 50 secondi dalla fine, portando il match ai rigori.

Nella lotteria finale, Rapallo è implacabile: quattro tiri a segno e vittoria per 12-10.

Le voci del match - Il tecnico Luca Antonucci elogia la prestazione: «Ottima partita, ma dobbiamo imparare a chiuderla prima. Il nuovo format? Giusto adeguarsi agli standard internazionali».

Sofia Giustini sottolinea la forza del gruppo: «In così poco tempo abbiamo costruito una squadra unita. Vincere qui, dove sono cresciuta, è stato speciale».

Ora il Rapallo si prepara alla difficile trasferta di Cosenza, con entusiasmo e consapevolezza in più.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.