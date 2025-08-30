Palazzo Ducale, Sara Armella nuova presidente: Berti Riboli vicepresidente, Beppe Costa nel direttivo

Cambio ai vertici della Fondazione Palazzo Ducale di Genova: Sara Armella, avvocata esperta di diritto doganale, è il nuovo presidente. Accanto a lei, la Regione Liguria ha confermato Francesco Berti Riboli come vicepresidente e Beppe Costa, già presidente uscente, come membro del consiglio direttivo.

Nomine – Le designazioni sono state formalizzate con decreto del presidente della Giunta regionale. “Palazzo Ducale è uno dei centri della cultura genovese e ligure, un crocevia di linguaggi artistici che guarda al futuro”, hanno dichiarato il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alla Cultura Simona Ferro, sottolineando come le nuove figure siano state scelte per rafforzare la missione della Fondazione.

Presidenza – Armella è la prima donna alla guida di Palazzo Ducale, scelta che segna un passaggio simbolico per l’istituzione culturale più rappresentativa della città. Fondatrice dello studio Armella & Associati, è considerata tra le massime esperte a livello internazionale di diritto doganale e membro di prestigiosi organismi accademici e istituzionali.

Continuità – Berti Riboli, medico e imprenditore della sanità privata, è stato confermato vicepresidente. “Sono molto contento per questa decisione, servire Palazzo Ducale è motivo per me da sempre di orgoglio”, ha commentato invece Beppe Costa, che continuerà a far parte del direttivo.

Nuovi ingressi – Nel consiglio entrano anche l’ex assessore e imprenditore Massimiliano Morettini, il collezionista Mitchell Wolfson, il giornalista Marco Ansaldo e la psicologa Linda Alfano, ampliando competenze e sensibilità rappresentate.

Obiettivi – Il nuovo consiglio direttivo punta a consolidare il ruolo del Palazzo Ducale come polo culturale aperto alla città, alla regione e al mondo.

