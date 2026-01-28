Palazzo Ducale: presentate le attività della fondazione per la cultura
di Carlotta Nicoletti
Ci colleghiamo da Palazzo Ducale a Genova per presentare il programma culturale 2026 della Fondazione. Il calendario sarà multidisciplinare, spaziando tra arte, musica, cinema, letteratura, storia e scienza, con eventi accessibili al pubblico e un forte coinvolgimento dei giovani, anche attraverso il nuovo Young Board. Tra le iniziative in evidenza, mostre come quella di Van Dyck e Rotella, festival musicali e letterari, cicli su rap e cantautori, e progetti teatrali e didattici per studenti.
