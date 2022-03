Paita a Sansa: "Come si fa ad opporsi al raddoppio ferroviario di Ponente?"

di Redazione

"Quando ho letto le sue parole non volevo credere ai miei occhi. Chi si ostina con i "no" non ha presente i benefici che quest'opera porterebbe. E il Pd non ha niente da dire?"

"Quando ho letto le parole di Ferruccio Sansa sul Raddoppio ferroviario di ponente non volevo credere ai miei occhi: veramente c'è ancora chi si oppone a una infrastruttura che il Ponente aspetta da anni?".

Lo scrive in una nota Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito della richiesta di dimissioni del Commissario del governo per il Raddoppio della ferrovia Finale-Andora.

"Forse a chi si ostina con i "no" non è chiaro ma dalla realizzazione del raddoppio trarranno beneficio i pendolari, gli studenti, le persone che devono spostarsi per motivi medici - scrive Paita -. Oppure dobbiamo pensare che tutto questo a certa demagogia non interessi? È davvero venuto il momento di smetterla con i No demagogici a prescindere. Il Paese ha assoluto bisogno di avanti e i signori del No si assumono una grave responsabilità a fermarne lo sviluppo. Noi non potremo mai essere alleati di chi non dimostra di non preoccuparsi per una delle principali criticità della Liguria come l'isolamento infrastrutturale. E il Pd - ha concluso - non ha niente da dire rispetto a questa assurdità?".