Paganini: in un libro il mistero della sepoltura ritardata per 13 anni
di steris
Il saggio porta alla luce numerosi documenti inediti, raccolti tra Genova, Parma, Torino e Nizza, oltre a un manoscritto proveniente da una collezione privata
Perché la salma di Niccolò Paganini restò senza sepoltura per tredici anni dopo la sua morte? A questa domanda risponde il volume “L’affaire Paganini – La vicenda post-mortem”, edito da SEdM, che sarà presentato giovedì 13 novembre alle ore 16 alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Palazzo Ducale, a Genova (ingresso libero).
Gli autori Mariateresa Dellaborra, Roberto Iovino, Nicole Olivieri e Danilo Prefumo discuteranno del libro insieme a Giacomo Montanari (storico e assessore alla Cultura del Comune di Genova), Enrico Paroletti (presidente della Società di Letture Scientifiche), padre Mauro De Gioia (direttore beni culturali della Curia di Genova) e Raffaella Ponte (storica del Risorgimento).
Il saggio porta alla luce numerosi documenti inediti, raccolti tra Genova, Parma, Torino e Nizza, oltre a un manoscritto proveniente da una collezione privata. Le carte ricostruiscono il veto imposto dal vescovo di Nizza nel 1840, che negò la sepoltura in terra consacrata al violinista accusandolo di non aver assolto i doveri religiosi.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Fondazione Ansaldo: la magia del laboratorio fotografico di Antonio Campostano
10/11/2025
di Simone Galdi
Pontedecimo, giovedì in Fratellanza la presentazione di Donatella Alfonso: "Quando gli alberi parlano"
10/11/2025
di Gilberto Volpara
Addio a Peppe Vessicchio, storico direttore d'orchestra al Festival di Sanremo
08/11/2025
di Stefano Rissetto
Loano, un tuffo nel passato: 250 figuranti per la rievocazione della battaglia del 1795
08/11/2025
di Redazione