Padel e Beach Volley, evento benefico in memoria di Luciano Piccinelli

Nel weekend del 4 e 5 ottobre l’associazione di promozione sociale “Ellepi”, intitolata e dedicata a Luciano Piccinelli (stimato geometra e uomo di grandi valori), organizza il suo primo evento ufficiale a scopo benefico. L’appuntamento è al Colombo Beach & Padel Club, nel cuore di Genova.

Sabato 4 ottobre è interamente dedicato alle fasi iniziali dei due tornei: padel e beach volley.

Domenica 5 ottobre si apre alle 10:00 con la presentazione dell’associazione, moderata da Andrea Carlini e arricchita dalla presenza di ospiti esterni. A seguire, pranzo a buffet e estrazione della lotteria benefica: in palio, tra gli altri premi, vinili autografati di Olly e Bresh e le maglie ufficiali di Coda e Vasquez. Nel pomeriggio andranno in scena le fasi finali dei tornei con premiazione dei vincitori.

L’evento ha finalità solidale: l’incasso dell’evento sarà devoluto all’Associazione Tutor Tumori.

Durante entrambe le giornate sarà inoltre possibile sottoscrivere la tessera e diventare soci dell’associazione.

