Attualità

Presepi: la mostra di Carrosio, l'esposizione dell'Oltregiogo nell'Oratorio Santissima Trinità

di Redazione

Il curatore è Leardo Traverso

E' sempre più forte il legame culturale tra le terre dell'Oltregiogo e la Liguria all'insegna di gastronomia, arte e tradizione. L'ultima conferma giunge dall'Oratorio della Santissima Trinità di Carrosio dove sono esposti numerosi presepi sulla vita di un tempo nei paesi d'entroterra.

 

Il curatore è Leardo Traverso. Nel video una piccola selezione dell'ampia offerta, ulteriore focus nella puntata di Scignoria! in programma eccezionalmente di venerdì il 9 gennaio dalle 20.30 su Telenord e telenord.it. 

 

