Ostia guarda al futuro: in arrivo il “Parco del Mare”, 24 milioni per trasformare il litorale romano

Via libera della giunta capitolina al progetto del Parco del Mare, un intervento da 24 milioni di euro finanziato con fondi europei (FESR 2021-2027) per trasformare il litorale di Ostia in uno spazio moderno, accessibile e sostenibile.

“Roma avrà finalmente un litorale all'altezza di una Capitale: bello, moderno, sostenibile e funzionale”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri.

Il piano prevede la rimozione parziale del muro sul lungomare, sostituito da dune vegetate per ricucire il legame tra la città e la spiaggia. Saranno realizzati spazi pubblici per il gioco e la socializzazione, aree sportive, percorsi naturalistici sopraelevati e zone per l’osservazione della vegetazione mediterranea.

È prevista anche una riorganizzazione della viabilità, con la costruzione di un nuovo ponte sul Canale dei Pescatori, la creazione di una pista ciclabile, la riduzione del traffico automobilistico e interventi di depaving per rinaturalizzare il suolo.

Il progetto, definito “ambizioso e coraggioso” dal sindaco, sarà ora esaminato in conferenza dei servizi. I lavori dovranno concludersi entro la fine del 2028.

