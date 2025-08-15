Transport

Ostia guarda al futuro: in arrivo il “Parco del Mare”, 24 milioni per trasformare il litorale romano

di R.S.

Sindaco Gualtieri: “Roma avrà finalmente un litorale all'altezza di una Capitale: bello, moderno, sostenibile e funzionale”

Via libera della giunta capitolina al progetto del Parco del Mare, un intervento da 24 milioni di euro finanziato con fondi europei (FESR 2021-2027) per trasformare il litorale di Ostia in uno spazio moderno, accessibile e sostenibile.

“Roma avrà finalmente un litorale all'altezza di una Capitale: bello, moderno, sostenibile e funzionale”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri.

Il piano prevede la rimozione parziale del muro sul lungomare, sostituito da dune vegetate per ricucire il legame tra la città e la spiaggia. Saranno realizzati spazi pubblici per il gioco e la socializzazione, aree sportive, percorsi naturalistici sopraelevati e zone per l’osservazione della vegetazione mediterranea.

È prevista anche una riorganizzazione della viabilità, con la costruzione di un nuovo ponte sul Canale dei Pescatori, la creazione di una pista ciclabile, la riduzione del traffico automobilistico e interventi di depaving per rinaturalizzare il suolo.

Il progetto, definito “ambizioso e coraggioso” dal sindaco, sarà ora esaminato in conferenza dei servizi. I lavori dovranno concludersi entro la fine del 2028.

