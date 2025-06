Ospedale Galliera, Cisl FP Liguria: "Reparti chiusi senza preavviso, come temevamo"

“Ieri la direzione del Galliera ha provveduto alla chiusura del reparto neuro/gastro – la seconda in poco tempo – tra l'altro, senza dare alcun preavviso alle organizzazioni sindacali e, ancor peggio, ai lavoratori: lo temevamo. Come Cisl FP Liguria abbiamo sempre considerato fondamentale il potenziamento del pronto soccorso, purché venisse garantita anche la tenuta degli altri reparti. Che invece non è avvenuta come dimostrano i fatti” - Così in una nota Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Fp Liguria e Andrea Manfredi, segretario regionale Cisl Fp Liguria

“La nostra preoccupazione in tempi non sospetti non scaturiva da un eccesso d'ansia, ma derivava dal fatto che, alcune unità operative erano state smobilitate in quel periodo, per mancanza di personale. Il nostro timore era quindi quello che questo trend potesse continuare, andando ad impoverire altre realtà del nosocomio, già parecchio in difficoltà. Dopo la chiusura del reparto neuro/gastro pa CISL FP Liguria è immediatamente intervenuta nei confronti della direzione per chiedere conto e protestare. Al netto di questa gravissima “dimenticanza”, non possiamo però attribuire l’intera responsabilità di quanto sta accadendo, alla sola direzione aziendale, perché le difficoltà economiche dell’ospedale di Carignano, sono in capo anche alla politica, che da anni non sembra aver saputo fare le scelte giuste in merito”, proseguono Bertocchi e Manfredi.

“Nonostante le critiche ricevute al tempo per i dubbi manifestati – che secondo alcuni sminuivano l’importanza del pronto soccorso del Galliera – oggi ci troviamo ancora una volta a scoprire di aver avuto ragione. Le nostre preoccupazioni per la gestione del personale nel recente passato, si sono trasformate in una inaccettabile realtà”, concludono i sindacalisti

