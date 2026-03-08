Oristano: S131, al via test di asfalto ecosostenibile con rifiuti riciclati

Sulla Strada Statale 131 “Carlo Felice” a Paulilatino è partita la sperimentazione di un manto stradale ecosostenibile, parte dei lavori per il completamento del nuovo svincolo. La novità principale riguarda la composizione del bitume: la tradizionale sabbia è stata sostituita con materiale recuperato dalle scorie dei termovalorizzatori di rifiuti urbani, riducendo così l’estrazione di risorse naturali vergini e dando nuova vita a materiali destinati altrimenti alle discariche.

Il progetto, promosso da Anas, punta a validare un modello di economia circolare applicata alle grandi arterie stradali, con benefici immediati sull’ambiente: minor consumo di materie prime e gestione più sostenibile dei residui urbani. Se i test confermeranno la validità del metodo, questo approccio potrebbe diventare un modello replicabile per altre strade italiane, con vantaggi duraturi per l’ecosistema e la sostenibilità delle infrastruttur

