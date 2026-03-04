Salone della CSR 2026: Udine inaugura il percorso verso la rigenerazione urbana in chiave ecosostenibile

Parte da Udine, il 6 marzo, la nuova edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale, che attraverserà l’Italia fino all’evento nazionale di Milano, previsto dal 6 all’8 ottobre 2026. Il tema guida di quest’anno è “Andare oltre”, con l’obiettivo di superare la semplice sostenibilità e promuovere processi reali di rigenerazione nei territori e nelle comunità.

La prima tappa, ospitata alla Sala Gusmani di Palazzo Antonini dell’Università degli Studi di Udine, è organizzata con il supporto di Animaimpresa e Fondazione Friuli. L’incontro mette al centro il concetto di rigenerazione, inteso come capacità di trasformare risorse e comunità in modo duraturo e positivo.

Il percorso prevede sette tappe territoriali: Treviso, Bologna, Torino, Taranto, Varese, Padova, fino all’appuntamento finale a Milano, con iniziative dedicate all’approfondimento, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla quinta edizione del Premio Impatto, già aperto alle iscrizioni.

Secondo Rossella Sobrero, del gruppo promotore del Salone, “le organizzazioni che credono nella sostenibilità devono investire non solo nell’innovazione ma anche nella comunicazione, ripensando linguaggi e canali per coinvolgere efficacemente persone e comunità”.

La giornata inaugurale include una lectio di Francesco Marangon, professore dell’Università di Udine, sul tema dell’economia rigenerativa. Marangon sottolinea come oggi l’attenzione non sia più solo alla conservazione delle risorse, ma alla loro rigenerazione e possibile incremento, con impatti positivi su ambiente, società e sviluppo dei territori. L’esempio dell’agricoltura mostra come un’attività economica possa oggi generare anche servizi ambientali e sociali, ampliando il concetto stesso di valore sostenibile.

Con oltre 150 organizzazioni già confermate, il Salone 2026 si conferma come piattaforma di dialogo, networking e innovazione, capace di connettere esperienze locali e visioni nazionali per favorire una cultura della rigenerazione concreta e condivisa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.