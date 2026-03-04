Sostenibilità d’impresa, la UE semplifica regole e adempimenti

L’Unione Europea sta aggiornando le proprie strategie in materia di sostenibilità per allinearle alle nuove priorità geopolitiche e agli scenari economici in rapido cambiamento, puntando a semplificare gli obblighi imposti alle imprese senza rinunciare agli obiettivi ambientali e sociali.

In questo contesto, la Direttiva (UE) 2026/470 rappresenta un passo significativo: introduce modifiche mirate ad alleggerire i carichi amministrativi e burocratici legati alla rendicontazione aziendale e al dovere di diligenza (due diligence). Tali obblighi, fondamentali per garantire trasparenza nelle filiere produttive e rispetto di standard ambientali, sociali e di governance, risultavano fino ad oggi complessi e onerosi, soprattutto per le piccole e medie imprese.

La direttiva interviene su più fronti. Innanzitutto riduce il campo di applicazione delle norme precedenti, concentrandosi sui settori e sulle aziende con impatti più significativi, evitando di coinvolgere realtà per le quali gli obblighi sarebbero sproporzionati rispetto alla capacità operativa. In secondo luogo semplifica le modalità di raccolta e comunicazione delle informazioni, introducendo procedure più snelle e strumenti uniformi che facilitano la conformità. Infine, posticipa i tempi di attuazione, concedendo alle imprese un periodo più ampio per adeguarsi, programmare le risorse necessarie e integrare le pratiche di sostenibilità nei processi aziendali senza creare tensioni operative o economiche.

L’obiettivo della direttiva è duplice: da un lato preservare l’efficacia del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità, garantendo che le imprese rispettino standard elevati di trasparenza e responsabilità; dall’altro, rendere la compliance più gestibile, promuovendo un’adozione concreta e diffusa delle pratiche sostenibili in tutta l’Unione Europea. In tal modo, Bruxelles cerca di coniugare l’ambizione ambientale e sociale con la competitività e la resilienza delle imprese europee, facilitando un percorso di sostenibilità che sia allo stesso tempo rigoroso e realistico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.