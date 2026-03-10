Digitale ed ESG: il 64% delle imprese usa la tecnologia per la sostenibilità

Il 64% delle imprese italiane utilizza il digitale per raggiungere obiettivi ESG, ma l’integrazione tra innovazione tecnologica e sostenibilità resta ancora limitata. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Digital & Sustainable del Politecnico di Milano.

Le aziende mostrano un buon livello di maturità: il 78% investe sia in digitale sia in sostenibilità. Tuttavia, solo il 42% lascia che i criteri di sostenibilità guidino le scelte tecnologiche, segno che la sinergia tra i due ambiti non è ancora pienamente sfruttata.

Anche sul piano organizzativo l’integrazione è debole: due imprese su tre hanno responsabili dedicati al digitale o alla sostenibilità, ma solo il 6% ha una figura incaricata di coordinare entrambi i temi.

Nel frattempo, il quadro europeo evolve con approcci diversi: nel 2025 la Commissione europea ha promosso 14 iniziative su digitale e sostenibilità. Se sul fronte tecnologico si rafforza l’ecosistema con investimenti in AI, cloud e quantum computing, sul lato ESG alcune norme sono state semplificate, riducendo il numero di imprese coinvolte negli obblighi di rendicontazione.

Anche i consumatori mostrano crescente attenzione: il 67% degli italiani considera la sostenibilità un tema rilevante, mentre due web shopper su tre dichiarano di aver cambiato abitudini di acquisto online per ridurre l’impatto ambientale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.