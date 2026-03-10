Economia circolare e appalti verdi: parte il percorso formativo gratuito per imprese e PA

Parte in Liguria un nuovo percorso di formazione dedicato a imprese e pubbliche amministrazioni interessate a sviluppare competenze su economia circolare e appalti verdi. L’iniziativa rientra nel progetto CE Prince (Central Europe Green Procurement and Innovation Network for Circular Economy) e mira a fornire un supporto tecnico e operativo per affrontare i nuovi obblighi normativi e cogliere le opportunità legate alla transizione sostenibile.

Il programma, promosso da Regione Liguria insieme alle Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria, prenderà ufficialmente il via il 17 marzo 2026 con il primo dei sei incontri previsti. Cinque appuntamenti si svolgeranno online, mentre la giornata conclusiva del 28 aprile si terrà in presenza a Genova, nella sede camerale di via Garibaldi 4.

Il percorso, della durata complessiva di circa 18 ore, prevede anche due focus specialistici dedicati a settori chiave dell’economia ligure come manifattura, edilizia, agroalimentare e turismo. Il primo incontro offrirà un quadro aggiornato sul contesto normativo e operativo, con approfondimenti su Agenda 2030, Green Deal europeo, certificazioni ambientali e strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese.

Secondo l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, l’iniziativa punta a sostenere imprese ed enti pubblici nel rispondere in modo efficace alle nuove norme sugli appalti, integrandosi con le opportunità previste dal prossimo bando regionale dedicato all’economia circolare, in apertura ad aprile.

Anche le Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria sottolineano l’importanza del progetto per rafforzare l’incontro tra domanda pubblica e offerta privata di servizi verdi, favorendo il riposizionamento competitivo delle imprese liguri in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

Il percorso formativo è finanziato dal Programma Interreg Central Europe e realizzato con il supporto dell’Università degli Studi di Genova e del Centro Ligure per la Produttività (CLP). La partecipazione ai workshop è gratuita, previa iscrizione.

