Acireale: cimitero ecosostenibile grazie a impianto fotovoltaico

Il cimitero di Acireale diventa più sostenibile grazie a un nuovo impianto fotovoltaico da 50 kW installato sul tetto della cappella San Sebastiano. Il sistema è composto da 112 pannelli su una superficie di 224 metri quadrati e da un accumulatore da 40 kW che permette di immagazzinare l’energia prodotta.

L’elettricità generata copre gran parte dei consumi del complesso cimiteriale: refrigerazione delle camere mortuarie, ascensori dei cappelloni, illuminazione votiva, impianto idrico, videosorveglianza e uffici. L’obiettivo è ridurre i costi di gestione e limitare l’impatto ambientale.

L’intervento rientra in un più ampio progetto di ammodernamento ed efficientamento energetico, che comprende anche la realizzazione di nuove sepolture e il recupero di loculi inutilizzati, con l’obiettivo di rendere il servizio cimiteriale più efficiente e sostenibile per la città.

