IA sostenibile, azienda italiana costruirà un data center “green” in Spagna

Un’azienda italiana realizzerà in Spagna il primo data center ecosostenibile al mondo dedicato all’intelligenza artificiale. La società Mediterra Datacenters ha acquisito un’area in Catalogna dove sorgerà la struttura, alimentata interamente da energie rinnovabili.

Il centro, inizialmente grande oltre 9.500 metri quadrati con una capacità di circa 8 MW, ospiterà servizi cloud, applicazioni ad alte prestazioni e sistemi di intelligenza artificiale. Una delle innovazioni principali sarà il recupero del calore prodotto dai server, che verrà riutilizzato e condiviso con la rete energetica locale.

La Spagna è stata scelta per la rapida crescita del mercato digitale, la posizione strategica e soprattutto per l’elevata quota di energia rinnovabile, che copre circa il 60% della produzione energetica.

Il progetto punta a diventare un modello per data center più sostenibili, dimostrando che sviluppo tecnologico e tutela ambientale possono procedere insieme.

