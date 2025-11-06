"OrienTatalenti", Ferro: "Portiamo a Milano l'esperienza di Orientamenti"

MILANO - L’assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro ha partecipato questa mattina, al MIND – Milano Innovation District, all’apertura di OrientaTalenti, iniziativa dedicata all’orientamento, alla formazione e all’incontro tra giovani, scuola, università e mondo del lavoro.





Nel corso della cerimonia inaugurale, alla presenza dei ministri Anna Maria Bernini e Paolo Zangrillo, insieme a rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e imprenditoriale, l’assessore Ferro ha portato l’esperienza della Liguria nel campo delle politiche per l’orientamento, sottolineando la sinergia tra OrientaTalenti e il progetto Orientamenti, promosso da Regione Liguria.





“Parlare di orientamento oggi – ha dichiarato Ferro – significa non solo dialogare con i ragazzi, ma anche promuovere l’innovazione, le pari opportunità e la crescita del nostro territorio. Con Orientamenti abbiamo costruito un sistema che mette in rete istituzioni, scuola, università, imprese e famiglie per accompagnare i giovani nelle loro scelte e valorizzarne i talenti. È questo il modello che vogliamo condividere anche con OrientaTalenti, unendo competenze, formazione e futuro. Non a caso - ha concluso l’assessore - la Liguria è tra le regioni capofila nel rinnovamento delle politiche nazionali su questo tema, come dimostra la Carta di Genova sull’Orientamento, approvata nel 2021 dalla Conferenza delle Regioni.”





Orientamenti è presente per tutta la durata di OrientaTalenti con uno stand dedicato (B06 – Padiglione Big Theatre), dove studenti, famiglie e docenti possono ricevere informazioni e materiali in vista del Festival Orientamenti, in programma a Genova dal 18 al 21 novembre, che quest’anno celebra i trent’anni del progetto ligure dedicato ai giovani e al loro futuro.

