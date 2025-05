Orientamenti, oggi partono gli Open Day di UniGe

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Con l’arrivo della primavera, l’Università di Genova apre le sue porte a studentesse e studenti delle scuole superiori, dando ufficialmente il via al periodo di orientamento e agli Open Day. Un’opportunità preziosa per esplorare l’offerta formativa dell’Ateneo, incontrare docenti, tutor e professionisti, e ricevere informazioni utili per una scelta consapevole del proprio percorso universitario. Tra presentazioni dei corsi, visite ai dipartimenti e momenti di confronto diretto, l’evento rappresenta un primo, importante passo verso il mondo universitario.

In Via Balbi 5, presenti gli stand di molte facoltà, con numerosi tutor e ragazzi e ragazze del settore orientamenti pronti a dedicarsi ai giovani in visita all'Open Day.

Il programma iniziale - "Una settimana di lavoro intenso - dice Antonella Bonfà, Caposervizio Orientamento Carreer Service e Inclusione - iniziamo oggi con l'Open Day alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico, è molto interessante, un'ottima opportunità per tutti quelli interessati a iscriversi all'Università di Genova perché in questo contesto, avremo delle postazioni e degli stand per ciascuno dei corsi dell'Università di Genova suddivisi per scuole, per ex-facoltà.

Saranno quindi presenti in queste postazioni sia gli studenti tutor, che possono dare una testimonianza in quanto studenti da qualche anno dei corsi, sia docenti universitari che sono pronti a rispondere a tutti i dubbi e a tutte le incertezze che possono avere gli studenti, le studentesse e le famiglie."

Magistrali e Carreer Day - "Si proseguirà, poi, - aggiunge Bonfà - lunedì con le lauree magistrali, per chi volesse avere già un'idea di quello che potrà trovare dopo la laurea di primo livello può venire lunedì ad ascoltare le presentazioni e parlare con i docenti che saranno presenti allo stand.

Si continuerà dal giorno 20 con il Career Day di Ateneo che invece ospita più di 70 aziende che saranno pronte ad ascoltare gli studenti che vorranno presentarsi e offrire il loro curriculum vitae."

Il ruolo del tutor - "Queste giornate sono molto importanti - sottolinea Alice Saracchi, settore orientamenti - perché i ragazzi cominciano a toccare con mano e anche ad abitare gli spazi che poi potranno essere quelli in cui sperimenteranno o avranno modo di avere esperienza di quella che è la vita accademica, la vita universitaria."

Sull'importanza del ruolo del tutor, Alice Saracchi si è espressa così: "E' molto importante il ruolo del tutor soprattutto perché è uno studente o una studentessa che ha quasi lo stesso livello anagrafico, quindi siamo lì, hanno due o tre anni in più degli studenti che chiedono informazioni, quindi possono farlo tra pari. Possono sentirsi ancora più liberi di fare domande di cui potrebbero magari vergognarsi a rivolgere ad un adulto."

