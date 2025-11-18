Orientamenti, Iginio Massari a studenti: "Non perdete tempo, se vi applicate avrete un risultato. C'è base scientifica in ogni cosa"

"Non sono venuto qua per raccontare ma per ascoltare, perché ascoltare mi fa riflettere. Detto questo, quello che posso dire ai ragazzi è che non devono perdere tempo, perché il tempo è prezioso. Se si applicano avranno un risultato, se vogliono giocare il risultato non ci sarà. C'è poca distanza tra la cucina e la pasticceria: la cucina è quanto basta, la pasticceria quanto serve. Perciò, c'è base scientifica in ogni cosa". Così Iginio Massari, intervenuto oggi ai Magazzini del Cotone di Genova per la giornata inaugurale di Orientamenti 2025.

Maestro pasticciere, protagonista televisivo di successo, Massari ha parlato della sua storia professionale e delle scelte che l'hanno portato ad essere uno dei più rinomati pasticceri del mondo. Massari è il padrino 2025 di 'Hand' (il saper fare e l'intelligenza delle mani: un mondo che affonda le sue radici nella tradizione, ma ha le idee proiettate nel futuro), che insieme a 'Stem' e 'Human' (rispettivamente, le discipline scientifiche e quelle umanistiche) è uno dei tre grandi temi affrontati dagli incontri e dagli appuntamenti di Orientamenti.

