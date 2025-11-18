Orientamenti, Giovanna Botteri: “Seguite le vostre passioni. Orientamenti vuol dire trovare il talento che c’è in ognuno”

“Il messaggio da dare in questo momento ai ragazzi è questo: noi ci siamo per ascoltarvi ed esservi vicini, per trasmettervi quello che abbiamo vissuto noi, se può esservi d’aiuto. Orientamenti è certo uno strumento pratico, perché mostra cosa si può studiare, quale lavoro si può fare, che strada si può prendere, ma il futuro è un qualcosa che si gioca su tanti piani: è importante far capire ai ragazzi cosa vogliono veramente fare e dare loro la possibilità di realizzarsi senza fissarsi su falsi miti come successo, ricchezza e la necessità di mostrarsi sempre forti e vincenti. Bisogna seguire le proprie passioni e i propri talenti, quindi credo che Orientamenti voglia dire trovare il talento che c’è in ognuno dei nostri ragazzi”. Così la giornalista Giovanna Botteri, oggi ai Magazzini del Cotone per la giornata inaugurale di Orientamenti.

Giornalista, editorialista e inviata sul campo nei principali eventi storici della contemporaneità, ha parlato con studentesse e studenti delle sue esperienze e di come le hanno insegnato ad avere uno sguardo aperto sul mondo. Botteri è la madrina 2025 del settore ‘Human’ (che rappresenta le competenze umanistiche e artistiche, la linguistica e le scienze sociali, giuridiche e delle relazioni umane), che insieme a ‘Stem’ e ‘Hands’ (rispettivamente discipline scientifiche e arti artigiane) è uno dei tre grandi temi affrontati dagli incontri e dagli appuntamenti di Orientamenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.