Orientamenti festeggia 30 anni, l'astronauta Paolo Nespoli ai giovani: "Trovate un fiume dove nuotate bene"

"Ai giovani dico sempre che dovrebbero guardarsi dentro per capire quali sono le proprie passioni, e farlo diventare un lavoro. Non c'è niente di più bello di rimanere fino a tardi a fare qualcosa che ti piace, e alla fine ti pagano anche" - questo il messaggio che l'astronauta Paolo Nespoli lancia ai ragazzi e alle ragazze a cui questa mattina, al Teatro della Tosse di Genova, ha raccontato la propria esperienza di vita, in un incontro che festeggia i 30 anni del progetto 'Orientamenti' di Regione Liguria

LEGGI QUI - Orientamenti, l'edizione 2025 avrà una giornata in più: fra i testimonial Benedetta Pilato

Cosmonauta - Nespoli sarà uno dei testimonial per l'edizione 2025, ai Magazzini del Cotone dal 18 al 21 novembre. Consiglia ai ragazzi di seguire una passione e trasformarla in un lavoro, utilizzando una metafora: "Qualcuno pensa che per avere successo serva fare un lavoro come l'avvocato, o il notaio. Tutte cose utili, ma se non sei portato rischi di trovarti in un fiume in cui non nuoti bene"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.