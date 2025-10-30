Orientamenti compie 30 anni: a Genova quattro giorni di incontri, ospiti e laboratori per studenti e famiglie

Il Festival Orientamenti celebra i suoi trent’anni con un’edizione che si annuncia da record. Dal 18 al 21 novembre, ai Magazzini del Cotone, la manifestazione organizzata dalla Regione Liguria offrirà quattro giornate dedicate all’orientamento, alla formazione e al lavoro con oltre 200 incontri, 150 espositori e migliaia di studenti da tutta Italia.

Edizione 2025 – Per la prima volta il festival si estende a quattro giornate, rispondendo al crescente interesse di scuole e famiglie. Oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva ospiteranno università, ITS Academy, AFAM, percorsi di IeFP e aziende del territorio, con uno spazio dedicato al mondo del lavoro.

Ospiti – Tra i protagonisti dell’edizione 2025, tre figure simbolo rappresenteranno i principali percorsi tematici: l’astrofisica Amalia Ercoli Finzi per l’area “Stem”, la giornalista Giovanna Botteri per “Human” e il maestro pasticcere Iginio Massari per “Hands”. A loro si affiancheranno altri “Dreamers” come Massimo Recalcati, Alessandro D’Avenia e l’atleta paralimpico Francesco Bocciardo.

Istituzioni – Il programma prevede interventi dei ministri Paolo Zangrillo, Alessandra Locatelli e Anna Maria Bernini, del viceministro Maria Teresa Bellucci, del giudice costituzionale Roberto Cassinelli e del presidente del Garante Privacy Pasquale Stanzione. Convegni e workshop saranno promossi da ministeri, ISTAT, Inapp, Sviluppo Lavoro Italia e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Dichiarazioni – “Orientamenti è uno dei nostri fiori all’occhiello – ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci – un evento che da trent’anni accompagna i giovani nella scelta del proprio futuro”. L’assessore Simona Ferro ha sottolineato “l’importanza di un festival sempre più a misura di famiglia”, mentre Marco Scajola ha ricordato “gli oltre 280 milioni investiti dal Fondo Sociale Europeo in progetti di formazione e inclusione”.

Iscrizioni – La partecipazione è gratuita. Studenti e famiglie possono iscriversi e costruire il proprio percorso sul sito orientamenti.regione.liguria.it.

