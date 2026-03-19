Oregina, transenne a protezione di un muraglione: emergenza parcheggi
di Redazione
La criticità
Il consigliere municipale Centro Est Davide Toso interviene su Telenord in merito alla situazione latente in via Napoli, tra via Spinola e via Saporiti, dove diverse transenne posizionate a protezione di un muro di contenimento, hanno occupato oltre 50 posti auto. Una situazione tenuta sotto controllo nell'auspicio possa tornare al più presto alla normalità.
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