Genova, Villa Croce: fondi Pnrr per eliminare barriere architettoniche
di Redazione
il finanziamento
Sono in via di conclusione i lavori all'interno del museo di Villa Croce relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche. A comunicarlo a Telenord il consigliere del municipio Centro Est Massimiliano Lucente, che analizza anche gli interventi sulle altre ville e parchi di Genova, a partire da Villa Gruber, e progetti e prospettive relativi ai prossimi mesi. Un passo avanti, quello di Villa Croce, che favorisce la fruibilità di turisti e cittadini e impreziosisce una struttura storica di grande valore.
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