Genova, stanziati 100mila euro per l'ascensore di via Novella

Il Comune di Genova ha stanziato 100mila euro per lavori di riqualificazione dell’ascensore di via Novella, nel quartiere di Ca’ Nova.

In particolar modo, il finanziamento - suddiviso in due parti - servirà a portare a termine due importanti interventi: il primo, previsto entro l’estate, riguarderà la cabina, all’interno della quale saranno ripristinati i vetri danneggiati, le intelaiature, l’illuminazione e verrà creato l’alloggiamento per l’impianto di condizionamento; il secondo intervento, invece, prevede la realizzazione di un magazzino adiacente che servirà a conservare i pezzi di ricambio.

"Con lo stanziamento di queste risorse - dice l’assessore alle Politiche abitative - vogliamo dare una risposta rapida ed efficace agli abitanti del quartiere che negli scorsi mesi hanno dovuto fare fronte ad alcuni disservizi. Con l’installazione dell’impianto di condizionamento, infatti, vogliamo assicurarci che l’utilizzo dell’ascensore possa essere agevole anche nei mesi più caldi. La creazione del magazzino, invece, consentirà a noi e ad Arte, che ha già ricevuto il mandato per dare il via ai lavori, di poter velocizzare i tempi di manutenzione in caso di guasti o malfunzionamenti, per poter restituire alla cittadinanza il servizio in tempi celeri".

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