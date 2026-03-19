Giro dell'Appennino Donne in diretta su Telenord con la campionessa del mondo

Un Giro dell'Appennino Donne speciale. E' quello che si profila domenica attraverso le strade dell'Appennino con traguardo nel quartiere genovese della Foce per il cantiere in corso in via XX Settembre che, anche, il 26 aprile costringerà alla variazione l'edizione maschile.

Telenord, come ormai da tradizione per gli uomini, seguirà l'evoluzione della corsa rosa che quest'anno corre da sola in una data differente rispetto al 2025 quando è andata in scena nella stessa giornata dei colleghi. Una scelta nata, anche, per intercettare le squadre delle big che il giorno prima saranno protagoniste a Sanremo.

Appuntamento in tv dalle 14 con la partecipazione della campionessa del mondo 1999 Edita Pucinskaite (nella foto sul podio 2011 con il compianto Ivano Carrozzino). Insieme a lei, il past presidente dell'Unione Sportiva Pontedecimo, Enrico Costa, e il commento tecnico di Marzia Salton Basei, ciclista già professionista e originaria della Valpolcevera con alle spalle il titolo di campionessa italiana nella corsa a punti su pista per la categoria junior, il terzo posto agli italiani junior nell’inseguimento a squadre su pista e il terzo e secondo posto ai nazionali a cronometro a squadre su strada.

Il tutto con gli interventi istituzionali della sindaco Silvia Salis, della vice presidente di Regione, Simona Ferro, e innumerevoli sorprese per un'occasione di sport e promozione reale dell'entroterra.

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