Ordine: "Grazie Norvegia, perché ha riportato l'Italia del calcio alla realtà"

di Redazione

Gemacht.it

Il commento di Franco Ordine dopo Norvegia-Italia. "Una sconfitta che è servita a riportare il nostro calcio alla realtà", ha detto al Derby del Lunedì il giornalista.


