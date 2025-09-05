Operazione 'Alto Impatto' nei vicoli di Genova: due arresti, tre negozi chiusi e pioggia di multe

Due arresti, tre negozi chiusi e diverse denunce con tanto di multa.

E' il resoconto di un'operazione di controllo su larga scala effettuata nel centro storico di Genova nella serata di giovedì 4 settembre, , sul modello operativo definito 'Alto Impatto': l'operazione ha coinvolto diverse unità delle forze dell'ordine al fine di prevenire e reprimere reati predatori e attività di spaccio di droga.

L’operazione ha visto l’impiego congiunto di tutte le Forze di Polizia, del Esercito Italiani, della Polizia Locale e la partecipazione della ASL 3 Genovese in un approccio integrato alle diverse criticità rilevate.

I controlli a tappeto si sono concentrati nell'area di piazza del San Sepolcro, via del Campo, piazza delle Vigne ed anche via San Lorenzo, piazza Soziglia, piazza Lavagna, via degli Orefici, piazza Caricamento, via di Sottoripa, via Lomellini e l'area Expò.

Durante il controllo, due soggetti sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova: in manette un 36enne di origine senegalese, noto fornitore di droga di piccoli spacciatori nei vicoli, trovato in possesso di 40 grammi di cocaina. Arrestato anche un 33enne di origine marocchina, già noto per reati contro la persona, risultato essere latitante.

Tra gli esercizi commerciali controllati in via Sottoripa, gli agenti hanno rinvenuto dispositivi elettronici risultati essere rubati e, pertanto, hanno deferito il proprietario per ricettazione.

Due locali di cucina etnica sono stati invece chiusi dalla polizia di Stato e la polizia locale insieme alla Asl 3, rispettivamente in Piazza Raibetta e in Piazza Lavagna. I titolari sono stati sanzionati con multe complessive da 12mila euro, per violazione della normativa sull'esposizione degli alimenti, scarse condizioni igienico-sanitarie, mancanza di acqua calda, mancanza degli orari di chiusura e altre irregolarità amministrative.

Durante il controllo, in totale sono state 236 le persone identificate: un soggetto è stato deferito poichè inottemperante al divieto di avvicinarsi alla zona, un altro per aver fornito false attestazioni ai militari della Guardia di Finanza; 4 soggetti sono stati segnalati in via amministrativa alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale: in totale sono stati trovati in possesso di dieci grammi di hashish.

Sul posto anche l'unità cinofila: Iago, il cane antidroga della Polizia di Stato, in via della Mercanzia ha fiutato 2.40 grammi di hashish e una dose di MDMA che sono stati sequestrati a carico di ignoti.

I militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno battuto la zona della Darsena, via Gramsci, via Prè e vicoli limitrofi fino a vico Largo, Piazza vittime di tutte le mafie, vico Roso, Piazza Metelino, hanno controllato 3 esercizi commerciali, insieme a personale ASL e Polizia Locale: l'attività di una trattoria è stata sospesa in via Gramsci per gravi carenze igieniche, con multa di circa 9mila euro. I carabinieri hanno sanzionato anche 4 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, per un totale di 1.71 hashish. 0.2 coca, 50 g metadone. Infine hanno deferito un algerino di 45anni per false dichiarazioni a P.U.

La capillare azione messa in campo mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell’area metropolitana.

Per i denunciati rimane salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

