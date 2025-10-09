Operaio morto a Ventimiglia: il sindaco indagato per omicidio colposo

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, risulta indagato per omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Rocco Trimarchi, il dipendente comunale deceduto lunedì scorso in un incidente sul lavoro. Lo ha annunciato lui stesso con un post sui social, spiegando che si tratta di un atto dovuto.

"Mi è stato notificato un avviso di garanzia – ha scritto Di Muro – per la tragica morte del nostro operaio comunale. Tengo a sottolineare la mia piena fiducia nella magistratura. È un passaggio formale, necessario per garantire il diritto alla difesa".

L’incidente è avvenuto nella frazione di Villatella, dove Trimarchi, 58 anni, si trovava alla guida di una ruspa che si è ribaltata. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio avrebbe dovuto operare nella zona di Case Zanin per rimuovere una frana. Invece, si sarebbe diretto verso Villatella, per ragioni ancora da chiarire. Proprio su questo cambio di itinerario si concentrano gli interrogativi degli inquirenti.

Oltre al sindaco, sono indagati altri due dipendenti comunali, sempre per omicidio colposo. Anche in questo caso, si tratta di un atto formale in vista dell’autopsia, fissata per martedì 14 ottobre: un passaggio necessario per permettere a tutte le parti di nominare un consulente e partecipare all’esame autoptico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.