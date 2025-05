Operai dell’Aurelia Bis, stipendi in arrivo ma futuro incerto

Anas ha garantito il pagamento delle due mensilità arretrate ai lavoratori del cantiere dell’Aurelia Bis di Savona, ma il destino dell’opera – completata all’85% – resta avvolto nell’incertezza. A denunciarlo è Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria, al termine dell’incontro che si è svolto in Prefettura con la partecipazione online del commissario straordinario Matteo Castiglioni.

Pagamento stipendi – “Ringraziamo Anas che si è assunta la responsabilità di saldare quanto dovuto agli operai”, ha dichiarato Tafaria. Il pagamento, ha spiegato la società, avverrà entro fine maggio o al massimo nella prima settimana di giugno, a causa di una serie di passaggi burocratici che ne rallentano l’esecuzione.

Critiche all’impresa ICI – Resta però irrisolto il nodo principale: il comportamento dell’impresa ICI, responsabile del cantiere, che secondo il sindacato “continua a tirare la palla in tribuna”. Tafaria ricorda come a dicembre l’azienda avesse promesso un piano finanziario entro marzo, ma da allora “nessuna comunicazione concreta è stata fornita”. Le uniche informazioni disponibili parlano di una trattativa in corso con un’altra società, senza ulteriori dettagli.

Blocco dei lavori – I lavori sull’Aurelia Bis risultano fermi, nonostante il progetto sia stato già completato per l’85%. “L’opera sarebbe dovuta concludersi nel 2026 ma, vista la situazione, il termine slitterà”, ha detto il sindacalista, manifestando “sconcerto” per l’atteggiamento del commissario Castiglioni, collegato in video all’incontro ma, secondo Tafaria, “privo di aggiornamenti rilevanti”.

Richiesta di un tavolo tecnico – Per uscire dallo stallo, la Filca Cisl chiede ora “l’istituzione di un tavolo tecnico permanente in Prefettura, con cadenza settimanale e alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, compresa la Regione Liguria con l’assessore Giacomo Giampedrone”. L’obiettivo è aggiornare costantemente i lavoratori “che meritano rispetto e risposte concrete”.

Sostegno della Prefettura – Il sindacato ha infine ringraziato il prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, per la sensibilità dimostrata nei confronti della vertenza: “Siamo certi che continuerà a sostenerci in questo percorso”, ha concluso Tafaria, annunciando per domani mattina un’assemblea con i lavoratori per decidere le prossime iniziative nei confronti dell’impresa ICI.

