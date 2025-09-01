Open Logistic Foundation: Carina Tullmann nominata nuova direttrice commerciale
di R.S.
“Sono convinta che sia necessario ripensare la comunicazione nel mondo open source"
Carina Tüllmann assume il nuovo incarico di Chief Commercial Officer (CCO) presso la Open Logistics Foundation. Con il suo ruolo ampliato, contribuirà a rafforzare la gestione della Fondazione e a integrare l’attuale team dirigenziale composto da Andreas Nettsträter (CEO) e Thorsten Hülsmann (CFO). Tüllmann ha precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer (COO) e ha fatto parte del team dell’organizzazione europea con sede a Dortmund fin dalla sua fondazione. Nel suo nuovo ruolo, continuerà a essere responsabile della comunicazione strategica della Fondazione e dell’ulteriore sviluppo della gestione della community. Sarà inoltre responsabile dello sviluppo delle risorse umane e del business development, due aree centrali per l’ulteriore crescita e professionalizzazione dell’organizzazione.
“Sono convinta che sia necessario ripensare la comunicazione nel mondo open source”, spiega Carina Tüllmann. “Non è la soluzione individuale ad essere in primo piano, ma il processo collettivo, le persone che lo sostengono e il dialogo aperto. Il mio obiettivo è rendere visibile questa dinamica sia all’interno del settore che all’esterno.”
Nel suo nuovo ruolo, Tüllmann intensificherà il dialogo con le aziende associate e la community open source. L’attenzione sarà rivolta alla gestione attiva della community, all’espansione delle reti internazionali e alla continua integrazione di nuovi partner per promuovere le soluzioni open source oltre i confini aziendali. Nel suo precedente ruolo di COO, ha seguito numerosi progetti chiave: dalla lettera di vettura digitale (eCMR) all’avvio di nuovi gruppi di lavoro, come quello sulla decarbonizzazione della logistica.
“Apertura, fiducia e partecipazione autentica sono le chiavi per la trasformazione digitale del nostro settore”, sottolinea Tüllmann. “Il ruolo di CCO mi offre l’opportunità di radicare questi valori ancora più saldamente nella community e nell’intera rete.”
