Open Logistic Foundation: Carina Tullmann nominata nuova direttrice commerciale

Carina Tüllmann assume il nuovo incarico di Chief Commercial Officer (CCO) presso la Open Logistics Foundation. Con il suo ruolo ampliato, contribuirà a rafforzare la gestione della Fondazione e a integrare l’attuale team dirigenziale composto da Andreas Nettsträter (CEO) e Thorsten Hülsmann (CFO). Tüllmann ha precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer (COO) e ha fatto parte del team dell’organizzazione europea con sede a Dortmund fin dalla sua fondazione. Nel suo nuovo ruolo, continuerà a essere responsabile della comunicazione strategica della Fondazione e dell’ulteriore sviluppo della gestione della community. Sarà inoltre responsabile dello sviluppo delle risorse umane e del business development, due aree centrali per l’ulteriore crescita e professionalizzazione dell’organizzazione.

“Sono convinta che sia necessario ripensare la comunicazione nel mondo open source”, spiega Carina Tüllmann. “Non è la soluzione individuale ad essere in primo piano, ma il processo collettivo, le persone che lo sostengono e il dialogo aperto. Il mio obiettivo è rendere visibile questa dinamica sia all’interno del settore che all’esterno.”

Nel suo nuovo ruolo, Tüllmann intensificherà il dialogo con le aziende associate e la community open source. L’attenzione sarà rivolta alla gestione attiva della community, all’espansione delle reti internazionali e alla continua integrazione di nuovi partner per promuovere le soluzioni open source oltre i confini aziendali. Nel suo precedente ruolo di COO, ha seguito numerosi progetti chiave: dalla lettera di vettura digitale (eCMR) all’avvio di nuovi gruppi di lavoro, come quello sulla decarbonizzazione della logistica.

“Apertura, fiducia e partecipazione autentica sono le chiavi per la trasformazione digitale del nostro settore”, sottolinea Tüllmann. “Il ruolo di CCO mi offre l’opportunità di radicare questi valori ancora più saldamente nella community e nell’intera rete.”

